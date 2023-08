MARKTOBERDORF. Am Sonntagnachmittag gegen 15:32 Uhr gingen bei der ILS Allgäu mehrere Mitteilungen über den Brand einer Gartenhütte in der Ludwig-Hotter-Straße in Marktoberdorf ein. Die Feuerwehr Marktoberdorf, welche mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass dieser auf die angrenzenden Wohnhäuser übergeht. Der Grundstückseigentümer war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Die Gartenhütte brannte vollständig ab. Die Brandursache ist bisher unklar. Verletzt wurde beim Brand niemand. Durch die Hitze des Feuers zersprangen auch Fensterscheiben der angrenzenden Wohnhäuser und es wurde eine Gartenhecke beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

(PI Marktoberdorf)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).