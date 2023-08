1851 - Nach Belästigung Widerstand geleistet

Innenstadt - Gestern (12.08.2023) belästigte ein 33-Jähriger mehrere Frauen und griff anschließend die Polizeibeamten an. Der 33-jährige Mann wurde in den Polizeiarrest eingeliefert. Gegen 13.00 Uhr sprach der 33-Jährige im Bereich Kesselmarkt in aufdringlicher Weise drei Frauen im Alter von 22 bis 32 Jahren an. Dabei ging er ihnen teilweise hinterher, machte sexuelle Andeutungen und berührte zwei der Frauen oberhalb der Kleidung. Zeugen beobachteten die Vorfälle und stellten den 33-Jährigen zur Rede. Die Polizei kontrollierte den offensichtlich alkoholisierten 33-Jährigen. Der Mann verhielt sich aggressiv und unkooperativ, weshalb er gefesselt wurde. Beim Transport zur Dienststelle beleidigte er die Beamten und versuchte diese anzugreifen. Der 33-Jährige schlug um sich und musste in den Polizeiarrest eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sexueller Belästigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1852 - Renitenter Ladendieb flüchtet

Innenstadt - Gestern (12.08.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Waren aus einem Elektronikgeschäft und verletzte bei der Flucht einen Ladendetektiv. Gegen 13.30 Uhr stellten zwei Ladendetektive eines Elektronikgeschäfts am Willy-Brandt-Platz eine auffällige männliche Person fest. Der Mann packte Waren in seine Tasche und verließ das Geschäft dann ohne zu bezahlen. Am Vorplatz des Einkaufszentrums stellten die Detektive den Mann, der einen der beiden unvermittelt wegschubste und in Richtung Parkanlage am Roten Tor davonrannte. Das Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich ließ der Täter vor Ort zurück. Der 20-jährige Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 180 cm groß, kurze Haare, osteuropäisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen Räuberischem Diebstahl. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2710 entgegen.

1853 - Radsturz endet mit Platzwunde und Anzeige

Hochzoll - Am Freitag (11.08.2023) stürzte eine 33-jährige alkoholisierte Radfahrerin und zog sich eine Platzwunde zu. Die Frau fuhr im Anschluss einfach weiter, bis ein aufmerksamer Zeuge ihr Erste-Hilfe leistete. Gegen 22.30 Uhr stützte die 33-Jährige auf dem Kiesweg zwischen Auensee und Kuhsee. Sie zog sich eine Platzwunde über dem rechten Auge zu und fuhr im Anschluss weiter. Ein aufmerksamer Zeuge stellte die verletzte Radfahrerin mit unsicherer Fahrweise dann im Bereich des Hochablasses fest und bot seine Hilfe an. Nach der Erstversorgung verständigte der Zeuge den Rettungsdienst und die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei der 33-Jährigen ergab einen Wert von 2 Promille, weshalb eine Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung des Alkoholgehaltes durchgeführt wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen die 33-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr.

1854 - Meinungsaustausch eskaliert

Oberhausen - Heute (13.08.2023) gingen ein 25-Jähriger und ein 36-Jähriger im Laufe eines Streites aufeinander los und verletzten sich gegenseitig.Gegen 03.15 Uhr diskutierten die beiden Männer in einer Gaststätte in der Ratdoltstraße. Gemeinsam mit anderen Anwesenden tranken sie Alkohol und gerieten zunehmend in ein Streitgespräch, dass letztlich in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Beide Männer verletzten sich gegenseitig offenbar auch mit Glasflaschen und mussten medizinisch versorgt werden. Der 25-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Der Wert des 36-Jährigen lag bei über 1,8 Promille.Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Gefährlicher Körperverletzung.