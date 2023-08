1327. Mehrere Täterfestnahmen nach exhibitionistischer Handlung – Stadtgebiet München

Fall 1 - Giesing:

Am Samstag, 12.08.2023, gegen 16:35 Uhr meldete sich eine 35jährige Münchnerin beim Polizeinotruf 110, dass sie und eine Bekannte, mit der sie zusammen in den Isarauen sei, von einem ihr unbekannten Mann beobachtet werden, während dieser an seinem Glied manipuliert. Aus diesem Grund wurde sofort eine Streife zur Einsatzörtlichkeit gesandt.

In der Nähe des angegebenen Tatorts konnte die Polizei den zuvor unbekannten Täter feststellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich bei ihm um einen 39-Jährigen aus Fulda. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ging der 39-Jährige bereits unbekleidet und mit eregiertem Glied an der 35-Jährigen und ihrer Freundin, einer 26-Jährigen aus Österreich, vorbei, bevor er dann ins Gebüsch ging, um die beiden zu beobachten und dabei an seinem Glied zu manipulieren.

Der 39-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme entlassen.

Fall 2 - Giesing:

Im Rahmen des zuvor genannten Falles in den Isarauen konnten am Samstag, 12.08.2023, gegen 16:50 Uhr die dort eingesetzten Polizeibeamten einen unbekannten Mann feststellen, der ebenfalls an seinem Glied manipulierte und dabei Blickkontakt zu einer unbekannten Dame suchte.

Auch dieser wurde vor Ort vorläufig festgenommen und wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 54-Jährigen aus München.

Dieser konnte nach Beendigung der Anzeigenaufnahme entlassen werden.

Fall 3 - Obergiesing:

Am Samstag, 12.08.2023, gegen 14:35 Uhr meldete sich ein 45-Jähriger aus München beim Polizeinotruf 110 und gab an, vor Ort in Streit mit einem ihm unbekannten Mann geraten zu sein, der immer wieder sein Glied aus der Hose holt und daran vor allen vor Ort befindlichen Personen manipuliert.

Die sofort zur Einsatzörtlichkeit in Obergiesing gesandte Streife konnte den unbekannten Mann vor Ort feststellen und vorläufig festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-Jährigen aus München. Dieser wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Da sich der 41-Jährige zudem nicht vor Ort entfernen wollte und einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er durch die eingesetzte Streife bis zum Morgen des Folgetags in Gewahrsam genommen.

Im Anschluss konnte er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

Fall 4 - Schwabing:

Am Samstag, 12.08.2023, gegen 18:45 Uhr befand sich eine 40-Jährige aus München am U-Bahnhof Petuelring am dortigen Gleis 2 und wartete auf die U-Bahn. In der Nähe zu ihr stand ein ihr unbekannter Mann, der Blickkontakt suchte und dabei an seinem Glied manipulierte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Mann. Die 40-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 29-Jährigen aus dem Landkreis Dachau, der nachträglich an seiner Wohnadresse vorläufig festgenommen wurde. Dieser wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wieder entlassen.

In allen vier Fällen führt das Fachkommissariat 15 (Sexualdelikte) die weiteren Ermittlungen.