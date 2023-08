UFFING AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagmorgen, 12. August 2023, brach in einem Einfamilienhaus in Uffing am Staffelsee ein Feuer aus. Der Sachschaden liegt vermutlich mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Am frühen Samstagmorgen des 12. August 2023 ging gegen 01:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Uffing am Staffelsee ein. Beim Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand das Einfamilienhaus innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand.

Die ca. 160 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand erst nach einigen Stunden ablöschen, das Haus brannte komplett aus. Der Sachschaden dürfte mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Haus, somit wurde auch niemand verletzt.

Die ersten Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die örtliche Polizeiinspektion Murnau bzw. von Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernommen. Die weiteren Untersuchungen werden von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, fortgeführt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und dementsprechend noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.