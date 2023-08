KEMPTEN. Der erste Veranstaltungsabend der Festwoche verlief aus polizeilicher Sicht in der Gesamtschau friedlich und überwiegend störungsfrei. In der Spitze hielten sich etwa über 8.000 Personen zeitgleich auf dem Festgelände auf. Allerdings musste die Polizei zu späterer Stunde im Kontext der Veranstaltung in mehreren Fällen aktiv einschreiten.

Gegen 23:25 Uhr beobachtete der Sicherheitsdienst einen Mann, wie dieser über einen Zaun kletterte, um auf das Festgelände zu gelangen. Eine Polizeistreife wurde ebenfalls auf den Sachverhalt aufmerksam und unterstützte den Sicherheitsdienst. Der 24-Jährige Mann versuchte zu flüchten, konnte aber daran gehindert werden. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der Mann auf die Polizeiwache im Sicherheitszentrum verbracht. Dort leistete er erheblichen Widerstand gegen die erforderlichen polizeilichen Folgemaßnahmen. Unter anderem versuchte er die eingesetzten Polizeibeamten zu beißen. Aufgrund des weiterhin aggressiven Verhaltens blieb der Mann für den Rest der Nacht in Gewahrsam.

Kurz vor Mitternacht bat der Sicherheitsdienst einer an das Festgelände angrenzenden Diskothek um polizeiliche Unterstützung. Ein 42-Jähriger pöbelte dort lautstark und wollte einem Platzverweis nicht Folge leisten. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann einen der Polizeibeamten im Genitalbereich zu zwicken. Bei diesem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Auch hier musste ein polizeilicher Gewahrsam angeordnet werden, da der Mann weiterhin äußerst aggressiv auftrat und weitere Straftaten zu befürchten waren.

Kurz nach Mitternacht verwies der Sicherheitsdienst mehrere alkoholisierte Personen des Geländes. Es wurden Platzverweise ausgesprochen. Daran anschließend entwickelte sich eine aufgeheizte Stimmung innerhalb einer größeren Personengruppe, unmittelbar vor dem Sicherheitszentrum der Allgäuer Festwoche. Diese Situation konnte zunächst durch vor Ort eingesetzte Polizeibeamte und den professionell agierenden Sicherheitsdienst

kommunikativ deeskaliert werden. Kurz nach Verlassen des Veranstaltungsgeländes beobachtete der Sicherheitsdient, dass eine männliche Person aus der besagten Personengruppe gegen ein Polizeifahrzeug trat. Zudem gab es zwischen mehreren Personen ein Handgemenge im Bereich der Beethovenstraße. Kurzzeitig kam es im weiteren Verlauf zu tumultartigen Szenen, in deren Verlauf mehrere Polizeibeamte leicht verletzt und massiv beleidigt wurden. Es mussten mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung. Im besonderen Fokus stehen dabei drei Männer im Alter von 23, 29 und 59 Jahren. Alle Tatverdächtigen waren erheblich alkoholisiert und auffallend aggressiv.

In Summe wurden bei den geschilderten Einsätzen sechs Polizeibeamte leicht verletzt. Das enge und professionelle Zusammenwirken zwischen dem auf dem Festgelände eingesetzten Sicherheitsdienst und der Polizei hat sich bewährt.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).