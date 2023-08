Lkrs. Deggendorf, 94554 Moos: Bei den Starvorbereitungen eines Heißluftballons, am Freitag, den 11.08.23, gegen 19.00 Uhr, hob dieser ab, obwohl eine 50jährige Helferin noch außen am Korb hing.

In einer Höhe von ca. 10 Metern gelang es dem Ballonführer die Plattlingerin in den Korb zu ziehen. Bei einer anschließenden Notlandung wurde die Dame allerdings schwer verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wird ein Gutachter des Bundesamtes für Luftfahrt hinzugezogen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Plattling, Tel. 09931/9164-0 (Plenk, EPHK, PP Niederbayern)