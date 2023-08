1845 - Fahruntüchtig wegen hoher Alkoholisierung



Innenstadt - Gestern (10.08.2023) sorgte eine stark alkoholisierte 44-Jährige gegen 19.00 Uhr für einen Polizeieinsatz. Die Polizei stellte das Rad der Frau zur Unterbindung einer Trunkenheitsfahrt sicher.

Die Frau war im Bereich der Stadtbachstraße aufgrund ihrer unsicheren Gehweise aufgefallen. Nachdem die 44-Jährige ein Fahrrad bei sich hatte, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von 2.6 Promille. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu unterbinden, stellten die Beamten das Fahrrad vorrübergehend sicher.

Einen Fahrtnachweis hatten die Beamten nicht, sodass der Frau keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen.

1846 - Zeugensuche nach Einbrüchen



Hochzoll - Von Mittwoch auf Donnerstag (09.08.2023 - 10.08.2023) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person zwischen 23:00 Uhr und 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Oberländer Straße am Kuhsee.

Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Es wurden Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Oberhausen - In der Zeit vom 24.07.2023 bis zum 08.08.2023 verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kreutzerstraße (Höhe der 10er-Hausnummern).

Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit eruiert.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

1847 - Unfallflucht: Zeugenaufruf



Hochzoll - Gestern (10.08.2023) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Unfall in der Lechrainstraße Ecke Peißenbergstraße.

Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr auf der Lechrainstraße und stieß auf Höhe der Einmündung zur Peißenbergstraße gegen die vordere Stoßstange eines geparkten VW Golf. Der Radfahrer stürzte durch den Aufprall und zog sich eine Schürfwunde am Arm zu.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sprach den Radfahrer an. Nach Ansprache gab der Radfahrer an, dass er die Polizei angerufen habe, entfernte sich jedoch dann ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Radfahrer war mit einem schwarzen Mountainbike der Marke Haibike unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 22 Jahre alt, circa 175 cm groß, europäisches Aussehen, kräftige Statur, mittelblonde Haare, bekleidet mit einem schwarzen Anglerhut, weißes T-Shirt, blaue Shorts, graue Sneaker, schwarzer Rucksack

Die Polizei hatte der Radfahrer nicht angerufen, nachdem keine entsprechende Mitteilung verzeichnet war. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

1848 - Diebstahl eines Kinderrades



Lechhausen - Gestern (10.08.2023) entwendete eine bislang unbekannte Person zwischen 16.50 Uhr und 17.00 Uhr ein Kinderfahrrad am Fahrradabstellplatz in der Paul-Reusch-Straße (Höhe der 10er-Hausnummern).

Der Vater eines 8-jährigen Sohns stellte das weiße Kinderrad der Marke Axess für lediglich 10 Minuten am Fahrradabstellplatz ab. In diesem kurzen Zeitraum ereignete sich der Diebstahl des Rades. Der Beuteschaden liegt in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Person wegen Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden