1317. Staatsschutzrelevantes Delikt – Hauptbahnhof

Am Dienstag, 08.08.2023 befanden sich drei Mitarbeiter des Kommunalen Außendienstes (36, 37 und 62 Jahre alt) im Rahmen ihrer Tätigkeit im Bereich des Hauptbahnhofes.

In der Bayerstraße wiesen sie einen biertrinkenden Mann auf das an dieser Örtlichkeit geltende Alkoholkonsumverbot hin. Darauf reagierte der Mann verbal aggressiv und tätigte Äußerungen mit ausländerfeindlichem Inhalt.

Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof). Auch gegenüber den Beamten setzte der 49-Jährige mit Wohnsitz in München seine Beschimpfungen fort.

Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 49-Jährige wurde nach Beendigung aller Maßnahmen von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) übernommen.

1318. Festnahme nach Einbruch in Ladengeschäft – Obersendling

Am Mittwoch, 09.08.2022, gegen 02:10 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion 41 (Laim) den Fahrer eines Pkw, Mercedes auf der Landshuter Allee / Moosacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw wurde sichergestellt und der 17-Jährige von der Dienststelle aus in die Obhut seiner 46-jährigen Mutter (Wohnsitz in München) übergeben.

Gegen 05:30 Uhr bekam ein 47-jähriger Mann mit Wohnsitz im Landkreis München (Neubiberg) über sein Mobiltelefon eine Alarmauslösung für sein Ladengeschäft in der Helfenriederstraße. Der 47-Jährige, der sich zur Tatzeit nicht in München befand, verständigte seinen Sohn, der wiederum umgehend die Polizei über den Notruf 110 alarmierte.

Beamte der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) nahmen den o.g. 17-Jährigen kurze Zeit später am Tatort fest, als dieser den Kiosk gerade verlassen wollte. Der Schüler war gewaltsam über ein Fenster in den Verkaufsraum eingedrungen und hatte diesen nach Diebesgut durchsucht.

Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) konnte dem Tatverdächtigen ein weiterer Einbruchdiebstahl wenige Stunden zuvor (gegen 01:40 Uhr) aus zwei Firmencontainern in unmittelbarer Nähe zu dem Kiosk nachgewiesen werden. Hierbei entwendetete der 17-Jährige die Fahrzeugschlüssel des Firmenwagens (o.g. Mercedes) mit dem er in die allgemeine Verkehrskontrolle geriet.

Gegen den 17-Jährigen wurde Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehlsantrag gegen den Minderjährigen gestellt.

1319. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person schwer verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Opel auf dem Isarring in Richtung Ungererstraße. Auf Höhe der Hausnummer 11 wollte er vom zweiten auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Es kam zum Zusammenstoß mit dem rechts neben ihm fahrenden 28-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis München.

Der 28-jährige Fahrer der Harley Davidson, kam durch den Unfall zu Sturz und musste schwer verletzt mit einem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Opel wurde leicht beschädigt, das Motorrad schwer.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1320. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zum Nachteil eines Polizeibeamten – Altstadt

Am Dienstag, 08.08.23, gegen 19:40 Uhr, stellte ein 48-jähriger Münchner Polizeibeamter in Uniform im Rahmen seiner Streifentätigkeit einen Pkw fest, der im Hofgraben am Fahrbahnrand im Halteverbot abgestellt war. Der Fahrer des Pkw befand sich zu diesem Zeitpunkt noch an seinem Fahrzeug, weshalb ihn der Polizeibeamte ansprach und aufforderte, das Fahrzeug wegzufahren.

Da der Fahrzeuglenker dieser Aufforderung zunächst nicht nachkam, verlangte der 48-Jährige den Führerschein des Fahrzeuglenkers. Ohne dieser Aufforderung nachzukommen, stieg der Fahrer in seinen Pkw und fuhr in Richtung Dienerstraße davon. Der Polizeibeamte musste dabei zur Seite gehen, um nicht vom Heck des Wagens erfasst zu werden.

Da der Pkw auf Höhe der Dienerstraße wenden musste, wollte der Polizeibeamte auf dem Rückweg den Fahrer kontrollieren und stellte sich zu diesem Zweck in die Fahrbahnmitte.

Daraufhin beschleunigte der Pkw-Fahrer mit durchdrehenden Reifen und fuhr auf den 48-Jährigen zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten konnte.

Der Polizeibeamte konnte Fotos vom Pkw fertigen. Außerdem stellten sich mehrere Passanten als Zeugen zur Verfügung.

Der Fahrer wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie weiterer Delikte angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1321. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Aubing

Über mehrere Wochen hinweg wurde ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München telefonisch von vermeintlichen Mitarbeitern des Bundeskriminalamtes kontaktiert. Dem Rentner wurde erzählt, dass zur Ermöglichung von Täterfestnahmen der Transfer von Geldbeträgen auf ein Konto in der Türkei unumgänglich sei. Im Laufe der Monate summierte sich so ein Betrag von mehreren Hunderttausend Euro. Aus bislang nicht geklärten Gründen, waren die Täter jederzeit über den Kontostand des 80-Jährigen informiert.

Anfängliches Misstrauen des 80-Jährigen bewegten ihn zu einem Anruf bei der offiziellen Nummer des Bundeskriminalamtes. Unmittelbar daraufhin wurde er wieder von den Tätern angerufen und ermahnt, sich nicht erneut an das Bundeskriminalamt zu wenden und seine Geheimhaltungsvereinbarung zu wahren.

Am Donnerstag, 10.08.2023, wurde schließlich ein umsichtiger Bankangestellter auf diverse Auslandsüberweisungen in regelmäßigen Abständen des 80-Jährigen aufmerksam. Er informierte daraufhin die AG Phänomene über seine Erkenntnisse. Unverzüglich verständigte Beamte der Polizeiinspektion 45 (Pasing) nahmen die Anzeige auf. Der 80-Jährige wurde eingehend sensibilisiert.

Das AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

1322. Räuberische Erpressung gegenüber einem Lieferdienst; erneuter Zeugenaufruf – Neuperlach

-siehe Pressebericht vom 10.08.2023, Nr. 1314

Wie bereits berichtet, lieferte am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 20.30 Uhr, ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München Essen an eine Münchner Adresse aus. Bereits auf der Straße vor der Lieferadresse kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen und gaben sich als Besteller zu erkennen. Nachdem der Mitarbeiter des Lieferdienstes einem der beiden Männer das Essen überreicht hatte, sprühte ihm eine zweite Person Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin flüchteten beide Täter zu Fuß mit dem Essen.

Der 38-Jährige begab sich daraufhin zu einer nahegelegenen Tankstelle, wo er seine Augen reinigte und die Polizei über den Notruf 110 alarmierte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme mit einer Vielzahl von Streifen gaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schwarze Haare, sprach Deutsch; bekleidet mit schwarzer Jacke (sprühte mit Pfefferspray)

Täter 2:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 145 cm groß, schlank, schwarze Haare (nahm das Essen entgegen)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Oskar-Maria-Graf-Ring, Karl-Marx-Ring, und Klabundstraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zwei Passanten (männlich und weiblich), vermutlich Angestellte einer Reinigungsfirma, die von dem 38-jährigen Mitarbeiter des Lieferdienstes kurz nach der Tat angesprochen wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1323. Raubdelikt – Altstadt

Am Freitag, 11.08.2023, erstattete gegen 01:45 Uhr ein 21-jähriger russischer Tourist im Beisein eines Angehörigen Anzeige bei der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) aufgrund eines Raubdeliktes, das sich etwa eine Stunde zuvor am Isartorplatz ereignete.

Der 21-Jährige, der sich nur vorübergehend im Stadtgebiet München aufhält, befand sich auf dem Nachhauseweg zu einem Hotel im Innenstadtbereich, als ihm zwei unbekannte Männer zwischen Kanal- und Thierschstraße unvermittelt gegen den Kopf und ins Gesicht schlugen, ihm seine um die Schulter hängende Bauchtasche samt Inhalt entrissen und mit dieser als Beute zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten. Der Versuch der beiden Täter, dem 21-Jährigen auch noch seine Armbanduhr zu entreißen, misslang.

Der Tourist erlitt eine Platzwunde am linken Auge sowie Schürfwunden am Arm.

Die beiden Täter konnten nur vage beschrieben werden. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum gegen 00:50 Uhr im Bereich Isartorplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1324. Brand in einem Bekleidungsgeschäft – Hasenbergl

Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 11:10 Uhr, bemerkten Verkäufer eines Bekleidungsgeschäftes einen Brand im hinteren Bereich des Geschäfts und setzten daraufhin einen Notruf ab. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizeistreifen hatte das Feuer auf insgesamt vier Bekleidungsständer übergegriffen und konnte durch die Feuerwehr jedoch zügig gelöscht werden. Die Kunden des Geschäfts hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbständig ins Freie begeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Riemerschmidstraße, Rainfarnstraße und Weitlstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1325. Einbruch in Gaststätte – Bogenhausen

Am Freitag, 11.08.2023, gegen 02:00 Uhr, drangen vermutlich vier bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Geschäftsräume einer Gaststätte ein und entwendeten einen vierstelligen Geldbetrag. Ein Zeuge, dessen Wohnung sich über dem Restaurant befindet, bemerkte Geräusche und verständigte die Polizei.

Die Täter konnten sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Streifen entfernen.

Das Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Es handelt sich vermutlich um vier männliche Personen, ca. 170-180 cm groß, mit normaler Statur; alle trugen Hoodies und waren im Gesicht maskiert. Ein Täter hielt ein Brecheisen in der Hand; ein weiterer Täter trug eine graue Jogginghose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Denninger Straße, Pühnstraße und Radspielerstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1326. Versuchter Einbruch in Bäckerei – Pasing

Eine Filialleiterin einer Bäckerei verständigte die Polizei, nachdem am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 00:40 Uhr ein bislang unbekannter Täter versucht hatte, Wertgegenstände aus einer Bäckerei zu entwenden.

Nach ersten Ermittlungen versuchte der Täter in der Zeit von 00:40 Uhr bis 00:50 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume der Bäckerei einzudringen. Nach aktuellen Erkenntnissen verließ er die Bäckerei jedoch ohne Tatbeute. Die Handlungen im Inneren der Filiale wurden durch angebrachte Kameras aufgezeichnet.

Der durch den Einbruchsversuch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, helle Hautfarbe; war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert; schwarze Kapuzenjacke mit roten Längsstreifen im Brustbereich und eine graue Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bäckerstraße, Spiegelstraße, Gleichmannstraße und Am Schützeneck (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.