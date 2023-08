REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem sexuellen Übergriff in einem Innenhof in Bahnhofsnähe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Am 10. August, gegen 02:15 Uhr, kam eine Frau auf der Maierhoferstraße mit drei jungen Männern ins Gespräch. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Situation in einen Innenhof, wo einer der drei Tatverdächtigen, ein 17-jähriger Mann, die Frau körperlich angegangen sein soll. Die Erkenntnisse aus den bisherigen Ermittlungen lassen ein sexuelles Motiv für die Tat annehmen. Die Frau wehrte sich, lief davon und verständigte sofort den Notruf.

Die Einsatzzentrale schickte sofort mehrere Streifen los. Im Rahmen der intensiven Fahndung gelang es der Regensburger Polizei drei Tatverdächtige unweit des Tatortes festzunehmen. Zwei der Männer waren 17 Jahre alt und ein weiterer 21 Jahre.

Einer der beiden 17-jährigen sowie der 21-jährige Mann wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 17-jährige Haupttatverdächtige wurde am 11.08.2023 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Polizei brachte den mutmaßlichen Täter in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Details zur Tatbeteiligung dauern an. Die 18-Jährige Frau erlitt durch die Tat Schürfwunden.

Zeugenaufruf:

Haben Sie in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Maierhoferstraße Personen gesehen oder andere Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888.