REGENSBURG. Am Mittwochabend raubten drei bislang unbekannte Personen einem 39-jährigen Mann aus Regensburg dessen persönliche Sachen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und ermittelt.

Am 9. August 2023, gegen 22:15 Uhr traten drei Personen einem 39-Jährigen in einem Bus gegenüber und sollen gewaltsam dessen Handy und Rucksack an sich genommen haben. Als der Bus auf Höhe Hermann-Geib-Straße Ecke Furtmayrstraße anhielt, flüchteten die Täter.

Eine Zeugin verständigte die Polizei. Der 39-jährige Mann erlitt durch den Angriff Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass einer der Männer den 39-Jährigen bereits zuvor an der Bushaltestelle „Albertstraße“ in ein Gespräch verwickelt haben soll.

Die drei Tatverdächtigen sollen etwa 20-30 Jahre alt sein und ein arabisches Erscheinungsbild haben. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und fand das Handy in der Nähe des Tatorts auf. Die Ermittlungen zu den tatverdächtigen Personen dauern noch an.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die in Tatortnähe verdächtige Personen gesehen haben, sich unter 0941/506-2888 zu melden.