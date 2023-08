Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt auf B8 - 64-Jähriger schwer verletzt - Alkohol möglicherweise Unfallursache

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmorgen ist ein 64-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der B8 in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs. Mutmaßlich war der Fahrer alkoholisiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Polizei Aschaffenburg geführt.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann um 08:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der rechten von zwei Fahrspuren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er beim Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs offenbar die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Fahrbahn war kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr konnte im Anschluss an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigen. Der Verdacht erhärtete sich, dass der Mann zuvor Alkohol getrunken hatte. Eine Blutentnahme war die direkte Folge.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Verkehrsdelikt.

Schlangenlinienfahrer auf A3 – 25-Jähriger erheblich alkoholisiert

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Nachdem sie am Donnerstag ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf der Autobahn gesehen hatte, stoppte eine Streife der Verkehrspolizei einen jungen Mann. Der Grund für die Fahrweise konnte schnell festgestellt werden. Der Mann war stark alkoholisiert.

Gegen 23:20 Uhr fiel den Beamten ein silberner Opel Astra auf, der auf der A3 in Richtung Frankfurt in "Schlangenlinien" unterwegs war. Die Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei konnte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Marktheidenfeld stoppen.

Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte bei dem 25-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen Wert von knapp zwei Promille zu Tage. In der Folge musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen lassen.

Die Beamten haben den Autoschlüssel des Mannes sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 08:00 Uhr, und Donnerstag, 20:30 Uhr, wurde die Heckscheibe an einem grauen VW T5 eingeschlagen. Das Auto war in der Dislheimer Straße geparkt.

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein weißer Ford Transit wurde zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 08:15 Uhr, offenbar mutwillig beschädigt. Unbekannte haben das Fahrzeug mit Obst und Kastanien beworfen, sodass nun Dellen als Schaden zurückgeblieben sind. Der Transporter stand in der Zeit auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum in der Aschaffenburger Straße.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 19:00 Uhr ein blauer Volvo am Heck angefahren und beschädigt. Das Auto war in dem Zeitraum im Dammer Weg geparkt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 15:40 Uhr, in ein Vereinsheim im Wallstädter Weg eingedrungen. Entwendet wurde offensichtlich nichts.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL. A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Bahnhofsparkplatz wurde am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr ein grauer Hyundai Getz beschädigt. Das geparkte Auto wurde mutmaßlich beim Rangieren am Heck angefahren.

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde zwischen 14:10 Uhr und 15:00 Uhr ein auffallend großes Versandpaket von einem Anwesen in der Eichendorffstraße entwendet. Das Paket wurde zuvor von einem Lieferdienst vor der Haustüre abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.