OBERLEICHTERSBACH, LKR. BAD KISSINGEN. Am Donnerstagnachmittag kam es in einer Scheune zu einem Brand, der durch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht wurde. Bereits am 18.07.2023 war ein Feuer in dieser Scheune ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Polizeibeamte der Kriminalpolizei Schweinfurt gehen in beiden Fällen von einer Brandstiftung aus, ein Tatverdächtiger konnte nun ermittelt werden.



Wie bereits durch die Polizei Bad Brückenau berichtet, kam es am 18.07.2023 zu einem Brand in einer Scheune, bei dem Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden ist. Das Feuer musste durch zahlreiche Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort durch die Kriminalpolizei Schweinfurt aufgenommen.



Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem erneuten Brand in der Scheune. Wieder rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren an, die den Brand zügig löschen konnten. Insgesamt entstand bei beiden Bränden ein Gesamtschaden in Höhe vom niedrigen 5-stelligen Bereich. Im Rahmend der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen Mann, der für den Ausbruch des Feuers verantwortlich sein soll.



Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Brandstiftungsdeliktes verantworten. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der Tatverdächtige in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.