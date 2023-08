BAYREUTH. Am Montagabend hat ein 32-Jähriger Waren aus eine Supermarkt gestohlen und den Ladendetektiv auf der Flucht geschlagen. Die Polizei Bayreuth konnte

den Dieb anschließend festnehmen.



Gegen 18 Uhr am Montag beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Justus-Liebig-Straße in Bayreuth einen Mann, wie dieser mehrere Waren in seinen Rucksack packte.

Anschließend wollte er den Markt verlassen, ohne zu zahlen. Als der Dieb angesprochen wurde, schlug der Langfinger den Mitarbeiter ins Gesicht und ergriff die Flucht.

Der Detektiv blieb unverletzt. Er verständigte sofort die Bayreuther Polizei, welche die Fahndung aufnahm. Zeugenhinweise lenkten den Tatverdacht auf einen 32-Jährigen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte nicht nur der Täter, sondern auch die Tatbeute aufgefunden werden. Diese hatte einen Gesamtwert von etwa 70 Euro.

Der amtsbekannte Täter wurde nach polizeilicher Sachbearbeitung entlassen. Er muss sich jedoch strafrechtlich für den räuberischen Diebstahl verantworten.