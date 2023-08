NÜRNBERG. (929) In der Nacht von Mittwoch (09.08.2023) auf Donnerstag (10.08.2023) brachen Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Kornburg in ein Sportzentrum und in zwei Firmengebäude ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich in den Abend-/Nachtstunden gewaltsam Zugang zu den drei Gebäuden in der Kellermannstraße. Sie durchsuchten die jeweiligen Räumlichkeiten und entwendeten verschiedene Elektronikartikel sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung an den Tatorten. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Personen, die in dieser Sache verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



