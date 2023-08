WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Im Rahmen einer Streitigkeit am Waldkraiburger Bahnhof kam es am Mittwochabend, 09. August 2023, zu einem Raubdelikt. Zwei Personen erbeuteten eine Bargeldsumme im dreistelligen Bereich.

Zu einer Streitigkeit ist es am Mittwochabend, 09. August 2023, gegen 22.30 Uhr, am Waldkraiburger Bahnhof gekommen, in dessen Verlauf Bargeld unter Gewalteinwirkung erlangt worden sein soll.

Vereinbart hatten sich ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 15-jähriger Ortsansässiger zu einer Aussprache. Im weiteren Verlauf sollen zwei Bekannte des Waldkraiburgers den älteren der beiden körperlich attackiert und letztlich um einen dreistelligen Betrag erleichtert haben. Nach den Erstmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Waldkraiburg zusammen mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat mittlerweile das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei den beiden Angreifern handelt es sich um zwei 31- bzw. 35-jährige Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit aus Waldkraiburg.

Der 18-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn, unter anderem wegen eines Raubdeliktes und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat am Mittwochabend (09. August 2023), gegen 22:30 Uhr, im Bereich des Waldkraiburger Bahnhofes Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann hierzu Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn zu melden.