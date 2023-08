GÜNZBURG. Aufgrund der steigenden Verkehrsunfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrerinnen und Radfahrern veranstaltete die Polizeiinspektion Günzburg am 09.08.2023 ein Fahrsicherheitstraining speziell für Seniorinnen und Senioren mit dem Pedelec. Die Unfallbeteiligung von Seniorinnen und Senioren mit Fahrrad oder Pedelec steigt stetig. So verunfallten im Jahr 2022 39 Prozent mehr Fahrrad- und Pedelecfahrer als noch im Vorjahr. Von den verunfallten Fahrradfahrern und Fahrerinnen kamen davon rund 60 Prozent alleinbeteiligt zu Fall. Grund hierfür ist auch oft der Umstieg vom normalen Fahrrad auf ein Pedelec, bei welchem jedoch das Brems- und Fahrverhalten durch den eingebauten „Rückenwind“ sowie das höhere Eigengewicht verändert sind und Unsicherheiten in der Handhabung letztlich zu Unfällen mit Verletzungen führen können. Auffällig ist auch der Anstieg bei Unfällen unter Beteiligung von Senioren ab 60 Jahren um 136 Prozent.

Am Mittwoch folgten insgesamt 14 Seniorinnen und Senioren der Einladung zum Sicherheitstraining. Während es am Vormittag noch regnete, blieb es am Abend für die Fahrübungen auf dem Innenhof der Polizeiinspektion trocken.

Zunächst wurden jedoch im Lehrsaal theoretische Kenntnisse vermittelt und das Gefahrenbewusstsein im Umgang mit dem Pedelec geschärft. Es entwickelte sich eine rege Diskussion auch zu den Verkehrszeichen für Radfahrer und vor allem zu der jetzt auch in Günzburg sichtbaren Beschilderung für Fahrradstraßen. Was darf ich, was muss ich und was darf ich nicht? Viele Verbotszeichen im Straßenverkehr gelten nämlich auch für Fahrradfahrer, was doch für einige überraschte Gesichter bei den Teilnehmern sorgte.

Mit aufgefrischtem Wissen und einer Einweisung zum richtigen Anlegen des Fahrradhelms, ging es zum praktischen Teil. Hier konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem eigenen Rad in insgesamt acht Übungen ihre Handhabungssicherheit verbessern. Der Parcours beinhaltete verschiedene Übungen zum Anfahren, richtigen Schalten und Bremsen. Zudem wurde eine Slalomstecke absolviert, eine Engstelle passiert und verschiedene Gegenstände überfahren. Je nach Vorkenntnissen und persönlichen Fähigkeiten konnte jeder Teilnehmer seine Geschwindigkeit selbst wählen, so dass alle die Übungen sicher durchfahren konnten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass die vermittelten Kenntnisse im theoretischen sowie im praktischen Teil sehr hilfreich für den Umgang mit dem Pedelec im Straßenverkehr waren.

Die Polizei Günzburg bedankt sich für das rege Interesse und wünscht allen eine sichere Fahrt. Auch zünftig wird es wieder ein Angebot zum Sicherheitstraining geben. Der Termin steht derzeit noch nicht fest und wird rechtzeitig über die Presse bekanntgegeben. (PI Günzburg)

