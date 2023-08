ERLANGEN. (928) Am Mittwochnachmittag (09.08.2023) kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen auf der BAB 3 den Fahrer eines Mercedes. Der 31-Jährige hatte nicht nur den Pkw entwendet, sondern war zudem aus einer Justizvollzugsanstalt abgängig.



Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten an der Rastanlage Steigerwald-Nord den Fahrer eines Mercedes. Hier stellten sie fest, dass der Pkw zur Fahndung ausgeschrieben ist, da er am 06.08.2023 in Baden-Württemberg entwendet worden war.

Der Fahrer konnte sich lediglich mit einem Schreiben der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall/Kapfenburg ausweisen, indem ihm ein erlaubter Ausgang bescheinigt wurde. Eine Nachfrage ergab, dass der 31-Jährige von diesem Ausgang am 06.08.2023 nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

Die Fahnder nahmen den Mann daraufhin fest und stellten den Pkw sicher.

Gegen den 31-Jährigen war mittlerweile durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Haftbefehl ergangen. Er wird im Laufe des Tages in die Justizvollzugsanstalt zurückgebracht.

