REGENSBURG. Am Dienstag, den 8. August 2023, kam es im Donaueinkaufszentrum in Regensburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aufgrund eines Rauschgiftgeschäfts. Es erging Haftbefehl gegen die beiden mutmaßlichen Täter. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Um circa 17:15 Uhr kam es im Bereich der Toiletten im Donaueinkaufszentrum zu einem Streit zwischen zwei Männern, woraufhin der 20-jährige Beteiligte den 18-Jährigen mit einem Pfefferspray besprühte. Hintergrund des Streits war nach ersten Ermittlungen ein Rauschgiftgeschäft. Aufgrund der schnellen Alarmierung der Polizei durch einen Passanten konnten die beiden Männer umgehend festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 20-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Messer und ein Pfefferspray aufgefunden. In seiner mitgeführten Tasche fanden die Polizeibeamten über 200 Gramm Marihuana. Die Polizeibeamten stellten die Gegenstände als Beweismittel sicher. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll die Tasche dem 18-jährigen Tatverdächtigen gehören. Der genaue Tathergang wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am 9. August 2023 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 20-jährigen Mann wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen und gefährlicher Körperverletzung, welcher folglich an eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Gegen den 18-jährigen wurde Haftbefehl wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen, welcher unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Bearbeitung in diesem Fall übernommen und bittet zur Fallklärung um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer war am 8. August am späten Nachmittag im Donaueinkaufszentrum unterwegs? Wer hat den Streit beobachtet bzw. hat möglicherweise etwas wahrgenommen, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.