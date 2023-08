MEMMINGEN. Wie bereits berichtet ermittelt die Kriminalpolizei Memmingen zu einem Einbruch in ein Massagestudio vom 30.07.2023. Zwischenzeitlich ermittelte die Polizei einen 26-jährigen Tatverdächtigen, welcher gestern mit Haftbefehl des Amtsgerichts Memmingen verhaftet werden konnte. Am Vormittag des 10.08.2023 wurde der 26-Jähriger durch Beamte der Kriminalpolizei beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin bestätigte den Vollzug des Haftbefehls gegen den 26-Jährigen. Als dieser durch Beamte der Kriminalpolizei Memmingen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden sollte, nutzte er einen unaufmerksamen Moment der Beamten und flüchtete. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Bereich Memmingen konnte der Geflüchtete bislang nicht wieder aufgegriffen werden. Die Suchmaßnahmen laufen weiter. Von einer Gefahr für die Bevölkerung wird nach derzeitigem Stand nicht ausgegangen.

Personenbeschreibung:

männlich

deutsch

26 Jahre alt

180 Zentimeter groß

schlank

bekleidet mit einem königsblauen Kapuzenpullover, darunter ein schwarzes T-Shirt, grau-schwarzer langer Jeanshose und weißen Turnschuhen

Er ist möglicherweise mit einem dunkelgrauen Herrenfahrrad unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei Memmingen unter 08331/100-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Anmerkung der Redaktion: Die Personenbeschreibung wurde nachträglich angepasst (Stand: 15:11 Uhr)

(KPI Memmingen)

Bezugsmeldung zum Einbruch vom 31.07.2023:

Einbruch in ein Massagestudio

MEMMINGEN. Am Sonntag den 30.07.2023 gegen 20:22 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Massagestudio am Schweizerberg ein. Durch den Einbrecher wurden die Räumlichkeiten betreten und die Trinkgeldkasse und das Sparschein entwendet. Im Nachgang der Tat floh der Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro beziffert. Zur Tatzeit herrschte in der Memminger Innenstadt noch reger Besucherverkehr. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter 08331/100-0 zu melden. (KPI Memmingen - KDD)