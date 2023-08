WÜRZBURG / GROMBÜHL. Eine Auseinandersetzung zwischen einem Rollerfahrer und einem 74-jährigen Fußgänger am Mittwochabend ist Gegenstand der Ermittlungen der Würzburger Polizei. Die Ermittler hoffen zur Klärung des Geschehens nun auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach kam es am Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, in der Lindleinstraße zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 47-jährigen Rollerfahrer und einem 74-jährigen Fußgänger. Nachdem sich der 74-Jährige zunächst von der Örtlichkeit entfernt hatte, bemerkte der Rollerfahrer eine kleinere Stichverletzung im Oberschenkel, die anschließend in einem Krankenhaus genäht werden musste.

Der zunächst unbekannte 74-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit Unterstützung mehrerer Polizeistreifen noch in der Nähe festgenommen werden. Ein mögliches Tatmittel konnte die Polizei trotz intensiver Suchmaßnahmen bislang nicht auffinden und sicherstellen.

Die Würzburger Polizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und versucht nun zu klären, was genau sich bei der Auseinandersetzung abgespielt hat. Hierbei hoffen die Ermittler insbesondere auch auf Beobachtungen von unbeteiligten Zeugen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.