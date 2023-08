Unbekannter Fußgänger greift Müllwerker an - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochvormittag ist es zu einem körperlichen Übergriff von einem noch Unbekannten auf zwei Mitarbeiter der Müllabfuhr gekommen. Der Mann flüchtete im Anschluss. Die Polizei Alzenau fahndet nach dem Täter und hoffte dabei auf Zeugenhinweise.

Der Vorfall hat sich gegen 11:20 Uhr in der Kirchstraße zugetragen. Dem aktuellen Sachstand nach lief der Unbekannte auf der Straße. Der Fahrer des Müllwagens sprach den Fußgänger an und bat ihn zur Seite zu gehen. Infolgedessen sei es zu Beleidigungen seitens des Unbekannten gekommen. Im weiteren Verlauf des Streits habe der Mann den Fahrer mit einem Gegenstand geschlagen. Der zur Situation hinzugekommene zweite Müllwerker wurde ebenfalls von dem Mann attackiert, bevor der Täter unerkannt flüchtete.

Die beiden angegriffenen Männer im Alter von 24 und 57 Jahren erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die Alzenauer Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein, die bislang ohne Erfolg geblieben ist. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen mit folgender Personenbeschreibung nach dem Unbekannten:

Etwa 30 Jahre alt

170 cm groß

Helle Haut

Kurze Haare

Blaue Augen

Trug ein Basecap, einen Kapuzenpulli und eine Arbeitshose

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Rollerfahrerin alleinbeteiligt gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochabend ist die Fahrerin eines Kleinkraftrads gestürzt und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei Obernburg ermittelt zum Unfallhergang.

Dem Sachstand nach war die 48-Jährige gegen 19:30 Uhr mit ihrem Roller auf dem Flurbereinigungsweg vom Ziegelhüttenweg in Richtung Wörth unterwegs. Vor einer Kurve ist sie offensichtlich ohne Zutun anderer Verkehrsteilnehmer gestürzt und hat sich Verletzungen am Kopf zugezogen. Die Frau war ansprechbar, wurde aber dennoch zur Sicherheit in eine Klinik geflogen.

Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss - Blutentnahmen und Strafverfahren als Folge

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag musste die Polizei gleich bei zwei Autofahrern eine Alkoholisierung feststellen. Beide hatten jeweils einen Unfall verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ein 51-jähriger Mann stieß am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr beim Rangieren mit seinem Mitsubishi an einen geparkten Golf, der in der Goethestraße stand. Der Halter der VWs bemerkte den Unfall und verständigte die Polizei. Die Streife roch bei der Unfallaufnahme Alkohol. Ein Vortest bei dem Unfallverursacher brachte einen Wert von über einem Promille zu Tage.

Gegen 01:15 Uhr nahmen Beamte der Aschaffenburger Polizei erneut Alkoholgeruch wahr, als sie einen Unfall aufnahmen. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer hatte offensichtlich bei einem Fahrstreifenwechsel im Bereich der Friedrichstraße einen Opel an der Fahrzeugseite beschädigt. Auch bei ihm führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lag bei knapp unter einem Promille.

Zum Glück waren bei beiden Unfällen nur Blechschäden zu beklagen. Für die alkoholisierten Fahrer endete die Fahrt jeweils an Ort und Stelle. Sie mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Entsprechende Strafverfahren sind gegen sie eingeleitet.

Rücksichtsloser Autofahrer auf A3 - Zeugen gesucht

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmittag kam es auf der Autobahn zu gleich mehreren gefährlichen Situationen aufgrund des offensichtlich rücksichtslosen Verhaltens eines Pkw-Fahrers. Die Verkehrspolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken gleich mehrere Anrufe von Autofahrern, die auf der A3 in Richtung Süden unterwegs waren. Der Fahrer eines Toyota mit Frankfurter Kennzeichen sei mindestens zwei anderen Verkehrsteilnehmern extrem nah aufgefahren und habe diese dadurch genötigt. Zudem habe der 36-Jährige auch rechts überholt und den Fahrstreifenwechsel so abrupt getätigt, dass ein nachfahrender Pkw nur knapp einen Unfall vermeiden konnte.

Der Toyota ist schließlich an der Anschlussstelle Stockstadt ab- und über die B8 weiter in Richtung Aschaffenburg gefahren. Am dortigen Ortseingang ist es an einer Tankstelle zu einem verbalen Streit zwischen einem der gefährdeten Autofahrer und dem 36-Jährigen gekommen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt nun in der Sache, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen des Fahrverhaltens oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. Am Samstag wurde zwischen 22:00 Uhr und Mitternacht ein Fahrrad in der Straße "Im Neurod" entwendet. Bei der Beute handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am vergangenen Mittwoch (2. Juli) wurde zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Pedelec in der Obernburger Straße entwendet. Das grau/grüne Mountainbike der Marke Cube war an dem Fahrradabstellplatz an der dortigen Tankstelle abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT SCHIMBORN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend haben gegen 22:00 Uhr Unbekannte versucht in ein Firmengebäude in der Hauhofer Straße einzubrechen. Dabei wurde ein Maschendrahtzaun aufgeschnitten und ein Rolltor beschädigt. In das Gebäudeinnere sind die flüchtigen Täter jedoch nicht gelangt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg a. Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagabend, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, hat ein Unbekannter offensichtlich mutwillig eine Fensterscheibe an einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.