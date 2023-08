1310. Brandlegung in einer Kirche; Tataufklärung – Untersendling

-siehe Pressebericht vom 23.02.2023, Nr. 330

Zwischen Februar und Juli 2023 kam es in der Pfarrkirche St. H-siehe Pressebericht vom 23.02.2023, Nr. 330einrich in der Scharnitzstraße wiederholt zu Sachbeschädigungen.

Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 14:30 Uhr, stellte eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding fest, dass auf einem Tisch im Kirchengebäude mehrere Gesangsbücher brannten. Die 60-Jährige rief damals eine Angestellte aus der Kirchengemeinde hinzu. Gemeinsam konnten die beiden das Feuer selbst löschen. Darüber hinaus wurden Altarkerzen und das Altarkreuz zu Boden geworfen und weiteres Kircheninventar mutwillig zerstört. Die Angestellte kontaktierte den Polizeinotruf 110.

Danach kam es in der Zeit bis Juli 2023 zu mehreren Fällen, in denen Kircheninventar von unbekannten Personen umgeworfen und in Unordnung gebracht wurde. Zu nennenswerten Sachschäden kam es dabei nicht.

Aufgrund intensiver Ermittlungsmaßnahmen ist es dem Kommissariat 13 nunmehr gelungen die Verursacher der Schäden zu identifizieren. Es handelt sich um eine Gruppe von insgesamt vier männlichen Kindern zwischen 11 und 12 Jahren, die aufgrund ihres Alters strafunmündig sind.

Die abschließenden Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1311. Zusammenstoß zwischen drei Pkw; zwei Personen verletzt

Am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 05:00 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Daimler Pkw auf der Wasserburger Landstraße stadtauswärts. Er beabsichtigte auf Höhe der Anschlussstelle zur A 99 nach links auf die Bundesautobahn abzubiegen.

Zur gleichen Zeit befuhren eine 57-Jährige mit einem Kia Pkw und ein 57-Jähriger mit einem Dacia Pkw die Wasserburger Landstraße in entgegengesetzte Fahrtrichtung und wollten an der Auffahrt zur Autobahn die Einmündung geradeaus überqueren.

Beim Abbiegevorgang des 38-Jährigen nach links, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 57-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach und des 57-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Alle Beteiligten gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Durch den Zusammenstoß wurden der 38-Jähriger (Fahrer des Mercedes) und die 57-Jährige (Fahrerin des Kia) jeweils leicht verletzt. Die 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes Pkw und der Kia Pkw wurden schwer beschädigt, der Pkw Dacia wurde leicht beschädigt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kann eine Fehlfunktion der Ampelanlage nicht ausgeschlossen werden. Diesbezüglich stehen noch weitere Ermittlungen aus, die die Münchner Verkehrspolizei übernommen hat.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zur Funktion der Ampelanlage an der Anschlussstelle zur A 99 machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1312. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Putzbrunn

Am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 13:30 Uhr, stand ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit heruntergelassener Hose am Straßenrand der Bürgermeister-Jakob-Straße. Auf einer dortigen Grünfläche der äußeren Ottobrunner Straße zugewandt nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Ein vorbeifahrender Lieferant (35 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg) meldete den Vorfall über den Notruf 110 der Polizei.

Die verständigten Beamten konnten den 56-Jährigen am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Der 56-Jährige ist bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlungen angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1313. Küchenbrand – Sendling

Am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 15:40 Uhr, verständigte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses den Notruf der Feuerwehr, nachdem sie einen Rauchwarnmelder wahrgenommen hatte. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie auch Streifenwägen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die eintreffende Feuerwehr stellte fest, dass sich der 36-jährige Inhaber der in Brand geratenen Wohnung noch in der dieser befand und verbracht diesen ins Freie. Weitere Anwohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten begann.

Die Küche der Wohnung brannte bei dem Vorfall aus. Die übrigen Räume waren lediglich stark verraucht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Zwei Personen, darunter der Wohnungsinhaber, wurden bei dem Brand leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1314. Räuberische Erpressung gegenüber einem Lieferdienst – Neuperlach

Am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 20:30 Uhr, lieferte ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München Essen an eine Münchner Adresse aus. Bereits auf der Straße vor der Lieferadresse kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen und gaben sich als Besteller zu erkennen.

Nachdem der Mitarbeiter des Lieferdienstes einem der beiden Männer das Essen überreicht hatte, sprühte ihm die zweite Person Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin flohen beide Täter mit dem Essen zu Fuß.

Der 38-Jährige begab sich daraufhin zu einer nahegelegenen Tankstelle, wo er seine Augen reinigte und einen Notruf absetzte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, mit einer Vielzahl von Streifen, ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schwarze Haare, sprach Deutsch; bekleidet mit schwarzer Jacke (sprühte mit Pfefferspray)

Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 145 cm klein, schlank, schwarze Haare (nahm Essen entgegen)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Klabundstraße, Karl-Marx-Ring und Oskar-Maria-Graf-Ring (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1315. Sachbeschädigung an Kfz – Oberschleißheim

Am Dienstag, 08.08.2023, erstattete ein 33-Jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Oberschleißheim Anzeige bei der Polizeiinspektion 48 (Oberschleißheim).

Der 33-Jährige gab an, dass sein Fahrzeug (Pkw Mercedes) mit ukrainischem Kennzeichen im Zeitraum von Montag, 07.08.2023, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 08.08.2023, 06:50 Uhr von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt worden war. Im Tatzeitraum war das Fahrzeug im Bereich Am Stutenanger in Oberschleißheim geparkt.

Der oder die Täter kratzten Schriftzüge bezugnehmend auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine in den Lack des Fahrzeugs. Zudem wurden die Kennzeichen aus der Halterung gerissen und entwendet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Wegen der Gesamtumstände führt die weiteren Ermittlungen das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) der Münchner Polizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Stutenanger (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1316. Zwei jugendliche Mädchen werden von fünfköpfiger Gruppe unter Drohungen, Schlägen und Tritten zur Herausgabe von Gegenständen genötigt; zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft – Bogenhausen

Am Montag, 12.06.2023, gegen 17:00 Uhr, wurde eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München von fünf ihr bekannten Jugendlichen (4 x männlich, 1 x weiblich, jeweils 14 bis 17 Jahre alt) am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen abgepasst. Ein 14-jähriges Mädchen aus der Gruppe forderte von der 15-Jährigen einen zweistelligen Geldbetrag, den ihr die 15-Jährige angeblich schulde. Nachdem sich die 15-Jährige weigerte das Geld herauszugeben, wurde sie von den fünf Jugendlichen mehrfach geschlagen und getreten. Dabei wurden ihr auch ihre hochwertigen kabellosen Kopfhörer weggenommen.

Anschließend begab sich die fünfköpfige Gruppe zusammen mit der 15-Jährigen zu einer nahegelegenen Schule in den dortigen Park, wo eine 12-jährige Bekannte der 15-Jährigen hinzukam. Auch diese wurde dort mehrfach von der fünfköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Von ihr wurden Tausend Euro gefordert. Beide Mädchen wurden von einem Tatverdächtigen aus der Gruppe mit einem Messer bedroht. Es wurde jedoch kein Geld übergeben.

Als die fünfköpfige Gruppe zusammen mit den zwei Mädchen in einen anderen Park gehen wollte, konnten sich die beiden Mädchen in einem günstigen Moment von der Gruppe absetzen. Die beiden Mädchen wurden leicht verletzt und erstatteten am Tatabend mit ihren Eltern zusammen Anzeige bei der Polizei. Alle fünf Tatverdächtigen konnten ermittelt werden.

Ein 17-jähriger Tatverdächtiger und eine 14-jährige Tatverdächtige befinden sich bereits u. a. aufgrund dieses Vorfalls in Untersuchungshaft. Die Tat wurde durch die fünfköpfige Gruppe gefilmt. Die Videos der Tat wurden auf Social-Media-Plattformen hochgeladen und dort geteilt.

Die Ermittlungen werden aktuell durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.