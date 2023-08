SONNEFELD, LKR. COBURG. Am Mittwochabend versuchte ein junger Mann einem Autofahrer die Armbanduhr zu entreißen. Anschließend flüchtete er. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nach Zeugen.

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem weißen Ford in Sonnefeld, Höhe Kreuzung Frohnlacher Straße / Industriestraße, unterwegs, als er verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste. Plötzlich stiegen aus dem vor ihm haltenden Fahrzeug vier Personen aus und kamen auf ihn zu. Sie versuchten, die Fahrertür zu öffnen, was jedoch misslang. Stattdessen griff einer der Angreifer durch das geöffnete Fahrerfenster und versuchte die Armbanduhr des Mannes an sich zu reißen. Aber auch das schlug fehl. Anschließend flüchtete der 39-Jährige mit seinem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 35 Jahre alt

170 Zentimeter groß

bekleidet mit einer blauen Weste

trug einen Baseballschläger bei sich

Fahrzeug: Audi A4 Avant, schwarz, tschechisches Kennzeichen

Bei der Begleitung handelt es sich um eine weibliche sowie zwei weitere männliche Personen. Nähere Beschreibungen zu ihnen liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.