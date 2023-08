SCHWEINFURT. Ein bislang unbekannter Täter brach in den vergangenen drei Wochen mehrere Kellerabteile auf und entwendete einen Tresor. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht nach Zeugen.



Im Zeitraum zwischen dem 21. Juli und dem 08. August brach ein bislang unbekannter Täter gewaltsam mehrere Vorhängeschlösser von Kellerabteilen in einem Mehrparteienhaus in der St.-Kilian-Straße auf und durchsuchte die Parzellen nach Beute. Aus einem Kellerabteil riss der Einbrecher einen kleinen Tresor aus dessen Verankerungen und trat damit die Flucht in unbekannte Richtung an.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.