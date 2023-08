EBERSDORF B. COBURG, LKR. COBURG. Am Mittwoch, 9. August, sorgte ein Gasleck für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Ebersdorf b. Coburg im Bereich Röthenbacherstraße, Danziger Straße und Goldene Au. Das betroffene Gebiet wurde durch die Einsatzkräfte großflächig abgesperrt. Vorsorglich wurden die Häuser im Gefahrenbereich evakuiert.

Kurz nach 11 Uhr ging die Mitteilung über austretendes Gas in Ebersdorf b. Coburg ein. Aufgrund eines Lecks in einem Kanal wurden mehrere Straßen durch die Einsatzkräfte gesperrt und die dortigen Gebäude geräumt. Zirka 50 Personen wurden evakuiert und in der Frankenland-Halle betreut.

Gegen 15.55 Uhr konnte die Absperrung aufgehoben werden. Nach weiteren vorsorglichen Gasmessungen konnten die Anwohnerinnen und Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Ursache für das Gasleck war vermutlich ein technischer Defekt.

Neben zirka 81 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren waren 39 Angehörige des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Die Polizeiinspektion Coburg wurde durch umliegende Dienststellen und die Bereitschaftspolizei unterstützt. Es gab keine Verletzten. Trotz der weiträumigen Straßensperren kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.