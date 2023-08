A9 / BERG, LKR. HOF. Am Dienstag fanden Kräfte der Verkehrspolizei Hof Dopingmittel bei einer Kontrolle auf der A9 bei Berg. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Am Dienstagmittag geriet auf der A9 Richtung Süden ein Ford mit polnischer Zulassung in das Visier der Polizisten. Sie stoppten das Fahrzeug an der Rastanlage Frankenwald West und überprüften das Auto und die beiden Insassen im Alter von 31 und 26 Jahren. Im Gepäck des 31-jährigen Beifahrers entdeckten die Beamten zahlreiche Tabletten, die anabole Steroide enthalten und stellten diese sicher. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen. Der 31-jährige Pole muss sich nun wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten.