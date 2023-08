DINKELSBÜHL. (926) Am Mittwochmorgen (09.08.2023) geriet der Turm des Nördlinger Tors in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Höhe des Schadens am denkmalgeschützten Gebäude ist noch nicht abschätzbar.



Gegen 05:30 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizeiinspektion Dinkelsbühl und teilte vom Nördlinger Tor kommende und als Knistern beschriebene Geräusche mit. Die eingesetzte Polizeistreife konnte vor Ort im Inneren des Turms eine Brandentwicklung feststellen und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Kurze Zeit später war bereits von außen durch die Turmfenster ein offenes Feuer zu erkennen, das sich im Brandverlauf auf den gesamten 1. und 2. Stock des Turms ausbreitete.

Die hinzugerufenen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr begannen umgehend den Brand zu bekämpfen und konnten das Feuer zügig löschen sowie ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Insgesamt waren mehrere Dutzend Feuerwehrkräfte eingesetzt.

Durch den Brand entstand ein sehr hoher Sachschaden, der vermutlich mehrere Hunderttausend Euro beträgt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit jedoch noch nicht abzuschätzen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der durch die Kriminalpolizei Ansbach geführten Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell jedoch nicht vor.



Erstellt durch: Bernd Groß