NIEDERBAYERN. Seit Anfang August 2023 werden vermehrt Fälle bekannt, bei denen Internetnutzer in ihrem E-Mail-Postfach eine vermeintlich kostenpflichtige Abmahnung für eine angebliche Urheberrechtsverletzung erhalten haben. Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt davor, den darin enthaltenen Link zu öffnen und nicht auf die Forderung zu reagieren.

Unter missbräuchlicher Verwendung des Logos, einschließlich Name und Adresse einer tatsächlich in Berlin existierenden Rechtsanwaltskanzlei täuschen aktuell bislang unbekannte Betrüger vor, dass der Empfänger der E-Mail über eine angeblich illegale Filesharing-Plattform unerlaubt urheberrechtlich geschützte Filme aus dem Netz heruntergeladen habe und hierfür Abmahngebühren für den Rechteinhaber zu zahlen seien. Hierzu sollen die Empfänger den in der E-Mail enthaltenen Link anklicken und auf der anschließend sich öffnenden Phishing-Seite ihre persönlichen/sensiblen Daten wie E-Mail-Adresse, Name, Vorname und Kontodaten eingeben.

Soweit bekannt, kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern bislang zu keinen missbräuchlichen Verwendung von Kontodaten oder Zahlungen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt vor der Betrugsmasche – öffnen Sie keine unbekannte Links

Geben Sie keine persönlichen Daten, Bankverbindung oder gar Ihre Zugangsdaten zum Onlinebanking preis

Löschen Sie unbekannte Mails

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Mit der Mail der angeblichen Rechtsanwaltskanzlei soll zeitlicher Druck aufgebaut werden, es bestünde dringender Handlungsbedarf. Seien Sie vorsichtig, insbesondere wenn die Aufforderung zu handeln mit einer Androhung verbunden ist.

Seriöse Unternehmen fordern Sie niemals zur Eingabe persönlicher Daten per Telefon oder per E-Mail auf.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 09.08.2023, 14.30 Uhr