INZELL, LKR. TRAUNSTEIN. Am späten Dienstagabend, 8. August 2023, brach in einer Berghütte am Staufenmassiv ein Feuer aus. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am späten Abend des 8. August gingen gegen 23:00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle mehrere Mitteilungen über einen Brand einer Almhütte am Staufenmassiv ein. Unmittelbar nach den Meldungen wurden Bergwachten und Feuerwehren alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die schwer erreichbare Berghütte bereits in Vollbrand.

Die Kräfte der Feuerwehren waren einige Stunden beschäftigt, bis die letzten Glutnester der, bis auf die Grundmauern abgebrannten, Hütte gelöscht werden konnten.

Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein aufgenommen. Die weiteren Untersuchungen wurden von den zuständigen Brandfahndern des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernommen. Die Brandursache ist bis dato noch unklar, die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde durch den Brand niemand.