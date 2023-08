1304. Verkehrsunfall durch akute Erkrankung – Ismaning

Am Dienstag, 08.08.2023, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein über 90-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf der Auenstraße in Ismaning in Richtung Leuchtenbergstraße. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der über 90-Jährige auf Höhe der Einmündung zur Fischerstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun und ein Tonnenhäuschen.

Ohne anzuhalten setzte der Rentner seine Fahrt auf der Auenstraße fort und bog an der Garchinger Straße nach rechts ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang kam er erneut nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Seite seines Pkw gegen zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge (Audi und Mercedes-Benz).

Wiederum fuhr der über 90-Jährige ohne anzuhalten weiter und bog von der Garchinger Straße nach rechts in die Zufahrtsstraße hinter einem Anwesen der Garchinger Straße ab. Dort überfuhr er das Verkehrszeichen „Feuerwehrzufahrt“ und streifte den rechten Außenspiegel des dort abgestellten Smart Pkw.

Mehrere Zeugen der schadensträchtigen Fahrt konnten das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges ablesen. Unverzüglich verständigte Einsatzkräfte konnten den über 90-jährigen Fahrer bewusstlos neben seinem beschädigten BMW liegend vorfinden. Der Senior kam kurze Zeit später wieder zu sich und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten am Pkw des über 90-Jährigen weitere Beschädigungen festgestellt werden, die den bekannten Zusammenstößen nicht zuzuordnen sind. Es besteht daher der Verdacht, dass der Rentner im Laufe des Tages noch weitere unbekannte Fahrzeuge beschädigt hatte.

Der Zaun, das Tonnenhäuschen und der BMW Pkw des über 90-Jährigen wurden schwer beschädigt. Die geparkten Fahrzeuge (Mercedes, Audi und der Smart) wurden leicht beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Da sich bei dem Rentner der Verdacht erhärtete, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verkehrstüchtig ist, wurde sein Führerschein sichergestellt.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie weiteren Verkehrsunfällen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1305. Trickbetrug mittels Gewinnversprechen – Lerchenau

In der Zeit von Donnerstag, 01.06.2023, bis Montag, 31.07.2023, nahmen zwei bislang unbekannte Täter (1 x männlich „Olaf“ und 1 x weiblich „Frau Klein“) telefonischen Kontakt zu einer 64-Jährigen mit Wohnsitz in München auf. Sie täuschten ihr vor, dass sie in einer Lotterie mehrere Zehntausend Euro gewonnen hätte. Um den Gewinn auszahlen zu können, forderten sie die 64-Jährige auf, Google-Play-Karten zu erwerben und die darauf befindlichen Codes den Tätern telefonisch zu übermitteln.

Im Laufe des genannten Tatzeitraumes entstand der 64-Jährigen dadurch ein Vermögensschaden von mehreren Zehntausend Euro. Erst im Nachhinein kam es zur Anzeigenerstattung bei der Polizei.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionstipps der Münchner Polizei:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine gebührenpflichtigen Rufnummern und machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter; keine Telefonnummern und Adressen, keine Bankkontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, vor allem dann nicht, wenn von Ihnen sofortiges Handeln verlangt wird.

Werden Sie am Telefon aufgefordert, Zahlungen oder Überweisungen zu tätigen, dann legen Sie umgehend auf und informieren Sie unter der 110 die Polizei. Weder ihre Bank noch andere seriöse Unternehmen verlangen von Ihnen Geschäfte, wie z.B. Kontoeröffnungen, am Telefon abzuschließen.

Sind Sie generell unsicher, dann legen Sie auf und haben Sie keine Scheu die Polizei unter 110 anzurufen. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig!

1306. Brand einer Küche – Obergiesing

Ein 40-jähriger Bewohner stellte am Dienstag, 08.08.2023, kurz vor 18:00 Uhr, einen Topf, der mit Speiseöl befüllt war, auf einen eingeschalteten Herd und verließ daraufhin nach eigenen Angaben die Küche. Als der 40-Jährige gegen 18:10 Uhr in die Küche zurückkehrte, brannte der Topf bereits. Er verständigte daraufhin die Feuerwehr und verließ die Wohnung.

Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Küche sowie der Flur bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Küche ist komplett ausgebrannt, die gesamte Wohnung stark verrußt und aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Behalten Sie den Kochvorgang mit Speiseöl/Fett stets in Blick und verlassen Sie nicht den Raum. Beaufsichtigen Sie elektrische Geräte, bei denen während des Betriebs hohe Temperaturen entstehen können, wie z.B. Elektroherde.

Löschen Sie einen Fettbrand niemals mit Wasser. Beim Kontakt von Wasser mit brennendem Fett verdampft das Wasser schlagartig und es kann zu einer Explosion kommen. Verständigen Sie im Notfall sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112.

Unter folgendem Link sehen sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz:

https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/

1307. Brand in einem Keller – Thalkirchen

Am Dienstag, 08.08.2023, gegen 15:15 Uhr, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Treppenhaus Brandgeruch fest. Sie fanden im Kellergeschoss unter der Treppe eine bereits brennende Matratze vor.

Bewohner riefen die Feuerwehr, konnten aber bereits vor deren Eintreffen mit Hilfe einer Gießkanne den Brand löschen. Außer der verbrannten Matratze entstand kein weiterer Sachschaden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kemptener Straße, Buchloher Straße, Vinzent-Schüpfer-Straße und Oberbrunner Straße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1308. Einbruch in Geschäft – Haidhausen

Am Dienstag, 08.08.2023, gegen 12:10 Uhr, alarmierte die Besitzerin eines Ladengeschäftes den Polizeinotruf und teilte einen Einbruch mit.

Nach ersten Ermittlungen drangen im Tatzeitraum von Freitag, 04.08.2023, 17:30 Uhr, bis 08.08.2023, 12:00 Uhr, bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Geschäftsräume ein und entwendeten diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Nach der Tat konnten sich die Täter unerkannt vom Tatort entfernen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Johannisplatzes (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1309. Fund von möglichem Diebesgut – Thalkirchen

Bereits am Dienstag, 11.04.2023, gegen 09:45 Uhr, fanden Polizeitaucher der I. Bereitschaftspolizeiabteilung München im Isarkanal während eines Übungstauchganges im Bereich Conwentzbrücke in Thalkirchen einen schwarzen Reisekoffer auf dem Grund des Kanals. Der Koffer lag mehrere Meter vom Ufer entfernt und wurde im Inneren mit einer Gehwegplatte zur Beschwerung versehen.

Im Koffer befanden sich neben der Gehwegplatte diverse Schmuckstücke, Uhren, Münzen und Schlüssel, jeweils mit dazugehörigen Behältnissen.

Aufgrund des Gesamtbildes wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt, welches vor dem 11.04.2023 im Isarkanal versenkt worden ist.

Der Inhalt des Koffers hat vermutlich einen Wert von mehreren tausend Euro und konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Das Kommissariat 53 (Einbruchdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat vor dem 11.04.2023 in der Nähe der Conwentzbrücke in München Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Auffindung des Koffers stehen könnten? Wem sind derartige Schmuckstücke, Uhren, Münzen und Schlüssel abhandengekommen oder bekannt?

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel.: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Die Bilder der im Koffer aufgefundenen Gegenstände können unter diesem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/sachen/sichergestellte-gegenstaende/053462/index.html#&gid=1&pid=13

aufgerufen werden.