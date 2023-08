WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Mittwoch, den 19.07.23 wurde eine Frau auf einem Parkplatz von einem bislang unbekannten Mann verbal angegangen und bedroht. Auch aufgrund von Zeugenaussagen konnte nun ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, war eine Frau gegen 17:00 Uhr zu Fuß vom Parkplatz einer Polizeiinspektion in der Weißenburgstraße in Richtung Friedrich-König-Gymnasium unterwegs. Unvermittelt begann plötzlich ein bislang unbekannter Mann damit, die Frau grundlos zu beleidigen. Die verbalen Attacken gipfelten schließlich in Drohungen. Der Unbekannte ließ erst von seinem Opfer ab, als dieses sich in entgegengesetzte Richtung begab und in die Dienststelle der Polizei flüchtete. Der Mann entfernte sich daraufhin in Richtung Talavera.

Da die Personalien des Mannes nicht bekannt waren, hat sich die Würzburger Polizei auch an die Bevölkerung gewandt. Inzwischen konnte der Mann aufgrund zahlreicher Zeugen identifiziert werden. Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.