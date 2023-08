TEGERNSEE, LKR. MIESBACH. Am Montagabend, 7. August 2023, wurde eine Frau in Tegernsee von einem 39-jährigen Mann angefallen und anschließend sexuell missbraucht. Der Mann wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die junge Frau im heranwachsenden Alter befand sich am Montagabend, 7. August 2023, gegen 18:30 Uhr, auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeitsstelle. In einer Parkanlage in Tegernsee wurde sie von einem 39-jährigen Mann abgepasst und es kam erst zum körperlichen Übergriff, im weiteren Verlauf auch zum schweren sexuellen Übergriff. Nachdem sich die Frau nach Hause geflüchtet hatte, wurde wenige Zeit später die Polizei über den Sachverhalt informiert. Die Frau wurde leicht verletzt.

Der 39-jährige Jordanier wurde durch Polizeibeamte in seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Die ersten Untersuchungen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim.

Am darauffolgenden Dienstag, 8. August 2023, stellte die sachleitende Staatsanwaltschaft München II Haftantrag gegen den 39-jährigen Mann. Dieser wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter am AG München vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft München II und dem Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Miesbach geführt.