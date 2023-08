1303. Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Missbrauch von Kindern in zwei Fällen – Ludwigsvorstadt

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 04.03.2023, zwischen 18:40 und 18:45 Uhr und am Samstag, 18.03.2023, zwischen 17:15 und 18:00 Uhr, in einem Kinokomplex in der Bayerstraße jeweils zu einem sexuellen Missbrauch von Kindern.

Der Tatverdächtige setzte sich jeweils zu den geschädigten Kindern in den Kinosaal und nahm dort sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Lichtbild eines möglichen Tatverdächtigen gesichert werden, welches am Donnerstag, 03.08.2023 im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht wurde.

Am Dienstag, 08.08.2023, gegen 18:30 Uhr verständigten Passanten den Polizeinotruf 110, sie da in einem Kinokomplex in der Bayerstraße eine Person gesehen hatten, welche der Person aus der Fahndung vom 03.08.2023 hätte sein können.

Eine direkt dorthin geschickte Streife konnte den Mann antreffen und eindeutig als den Mann aus der Öffentlichkeitsfahndung identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 49-Jährigen mit Wohnsitz in Weiden i.d. Oberpfalz.

Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird am Mittwoch, 09.08.2023 zur Entscheidung über die Untersuchungshaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei München übernimmt die die weiteren Ermittlungen.