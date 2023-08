LALLING, Lkr. Deggendorf; Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am Dienstag, den 08.08.2023, ein 20-Jähriger männlicher Fahrer mit seinem Pkw Seat die Bundesstraße B 533 von Auerbach kommend in Richtung Allhartsmais. Gegen 15 Uhr führte der junge Mann auf Höhe Hunding, beim Padlinger Berg, einen Überholvorgang aus. Kurz bevor er wieder einscheren wollte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem in Richtung Auerbach fahrenden Lkw.

Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 50-Jährige Lkw-Fahrer erlitt mittelschere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst ins örtliche Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt und beide Fahrzeuge sichergestellt.

Die B 533 wurde an der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Feuerwehren Lalling und Hunding unterstützten die Einsatzkräfte bei der Bergung und den Umleitungsmaßnahmen über Lalling und Hangenleithen.

