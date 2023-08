HAUSHAM, LKR. MIESBACH. Am Dienstagnachmittag, 08. August 2023, kam es in Hausham, OT. Agatharied zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Bedrohung. Ein 24-jähriger Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Am 08. August 2023, kurz nach 15:00 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Bedrohung durch einen mit Messer bewaffneten Mann ein. Weiterhin solle der Mann mit einer Axt bewaffnet sein.

Da die Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Mann derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand sein dürfte und so auch von einer Fremdgefährlichkeit auszugehen war, wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatzort beordert.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen befand sich der Tatverdächtige alleine in der Wohnung. Alle weiteren Personen konnten bereits zuvor unverletzt aus dem Gebäude flüchten und sich in Sicherheit bringen. Kontaktaufnahmeversuche durch Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums München blieben erfolglos.

Der Mann, ein 24-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit, konnte letztendlich gegen 18:00 Uhr durch Einsatzkräfte des ebenfalls sofort alarmierten Spezialeinsatzkommandos Südbayern in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Der Mann wurde nach Anordnung durch das Landratsamt Miesbach aufgrund seiner Fremdgefährlichkeit in einer Fachklinik untergebracht.

Die Ermittlungen bezüglich der Bedrohung wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Miesbach übernommen.

Eine Gefährdung für Unbeteiligte bestand von Anfang an nicht, weil sich der Tatverdächtige alleine in der Wohnung aufhielt.

Es wurde niemand verletzt.