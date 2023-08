RUHSTORF A.D.ROTT, LKR. PASSAU. Am 05.07.2022 gegen 11:25 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann eine Bankfiliale in der Ernst-Hatz-Straße in Ruhstorf a.d.Rott und forderte von einem Angestellten unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe die Herausgabe von Geld. Nach Übergabe eines niedrigen 4-stelligen Geldbetrages flüchtete er in Richtung Ortsmitte. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernahm daraufhin in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen.

Der Täter wurde während der Tatausführung von einer Videoüberwachung erfasst. Mit den daraus gewonnenen Bildern wurde bereits am 06.07.2022 im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter gefahndet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Trotz intensiv geführter Ermittlungen ergaben sich bis dato keine Hinweise, welche zur Identifizierung und Festnahme des Täters führten.

Kriminalpolizei sucht weiter nach Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht weiter nach Personen, die zur Tatzeit, aber auch vor und nach der Tat, auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können. Die Personen können sich unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, wurde eine

Belohnung in Höhe von 3.000 Euro

ausgesetzt.*

*Die Zuerkennung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.