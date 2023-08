PFORZEN / IRPISDORF. Am Morgen des 08.08.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 16, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Überholvorgang tödlich verunglückte.

Gegen 06:20 Uhr befuhr der 24-jährige Motorradfahrer die B 16 von Ingenried kommend in Richtung Großried. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Irpisdorf überholte er trotz des für ihn geltenden Überholverbots einen 33-jährigen Pkw-Fahrer. Unmittelbar danach scherte er im Bereich einer unübersichtlichen Kuppe erneut zum Überholen eines weiteren 28-jährigen Pkw-Fahrers aus. Während des Überholvorgangs kollidierte er frontal mit dem Pkw einer entgegenkommenden 54-jährigen Frau. Der 24-jährige Unfallverursacher erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die B 16 zwischen Ingenried und Großried für rund drei Stunden komplett gesperrt. (PI Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).