NÜRNBERG. (924) Eine junge Frau (27) warf Freitagnacht (04.08.2023) im Stadtteil Steinbühl Porzellan und Kochtöpfe auf die Fahrbahn. Eine Straßenbahn und mehrere Fahrzeuge mussten stark bremsen. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen und Geschädigte.



Die 27-Jährige war gegen 22:30 Uhr zu Fuß in der Landgrabenstraße zwischen Siemensplatz und Gibitzenhofstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen warf sie auf dieser Strecke Porzellan und Kochtöpfe, die sie in einer Tasche mitführte, in Richtung Fahrbahn. Mehrere Autos und eine Straßenbahn mussten teilweise bis zum Stillstand abbremsen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt.

Mehrerer Zeugen, die das Geschehen von ihren Wohnungen aus beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen die Frau an der Straßenbahnhaltestelle in der Gibitzenhofstraße vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ein.

Weitere Zeugen und Geschädigte, insbesondere die Fahrer eines schwarzen BMW, eines blauen VW Golf und eines dunkelgrauen Ford Mustang mit roten Streifen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482-0 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann