FÜRTH. (923) Am frühen Sonntagmorgen (06.08.2023) wurde ein 27-jähriger Mann in Fürth Hardhöhe schwer verletzt aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.



Gegen 05:30 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Cadolzburger Straße / Gutenbergstraße einen Mann, welcher vor der dortigen Kneipe an einem Pkw lehnte und augenscheinlich schwer verletzt war.

Sie verständigte umgehend den Rettungsdienst, welcher bei dem Mann schwere Kopfverletzungen feststellte. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation durchgeführt werden musste. Stand heute (08.08.2023) befindet sich der 27-Jährige außer Lebensgefahr.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth ergaben, dass es im Vorfeld mutmaßlich eine Auseinandersetzung gegeben haben muss. Die Zeugin hatte angegeben, gegen 05:00 Uhr auf der Straße vor der Kneipe eine verbale Streitigkeit mitbekommen zu haben. Wie es schlussendlich zu den schweren Kopfverletzungen bei dem 27-Jährigen gekommen ist, bzw. wer ihm diese beigebracht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Fürth. Die Beamten bitten dahingehend um Zeugenhinweise. Personen, die im Zeitraum zwischen ca. 05:00 Uhr und 05:30 Uhr Beobachtungen gemacht haben (verbale Streitigkeit zwischen Personen, körperliche Auseinandersetzung etc.) werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel