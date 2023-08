OBERDING UND MOOSINNING, LKRS. ERDING. In der Nacht auf den vergangenen Sonntag (06.08.) wurden die Rettungskräfte zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Wie sich später herausstellte, war das Fahrzeug zuvor gestohlen worden.

Gegen 04:00 Uhr war einem Passanten ein im Vollbrand stehendes Fahrzeug auf einem Feldweg zwischen Niederding und Aufkirchen aufgefallen. Die alarmierte Feuerwehr konnten den Wagen zwar zügig ablöschen, dennoch entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.

Eine intensive Absuche der näheren Umgebung nach dem letzten Fahrer des Autos verlief ohne Ergebnis. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben später, dass das Fahrzeug von seinem letzten Abstellort in der Birkenstraße in Moosinning entwendet worden war. Dort war der Wagen am Samstagmittag von seinem Besitzer geparkt worden.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zum Täter sowie der noch unklaren Brandursache übernommen. Eventuelle Zeugen des Diebstahls oder des Brandes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122-9680 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.