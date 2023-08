NEUMARKT I. D. OPF. Am Montag, den 7. August 2023, ereignete sich ein schwerer Betriebsunfall in einer Automobilindustriefirma in Neumarkt i. d. OPf. Eine Person wurde hierbei verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Montagabend wurde ein 49-jähriger Mann bei seinen Tätigkeiten an der Stanzmaschine schwer verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren der 49-Jährige und eine weitere Person an der Maschine tätig. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Regensburg geführt.