LOHBERG, LKR. CHAM. Am letzten Wochenende brachen unbekannte Täter in das Rathaus in Lohberg ein. Die Kriminalpolizei in Regensburg ermittelt.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 4. August 2023, 12:30 Uhr und Sonntag, 7. August, 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter unbefugt in das Rathaus ein und entwendeten Bargeld und andere Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie Personen oder Fahrzeuge gesehen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Melden Sie sich bitte unter 0941/506-2888.