Trickdiebstahl in Uhrengeschäft - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Am Freitagnachmittag hat ein mutmaßlicher Dieb Beute in einem Uhrenfachgeschäft gemacht. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.



In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:30 betrat ein unbekannter Mann den Laden in der Marienstraße und gab vor, eine Uhr reparieren lassen zu wollen. Dabei verwickelte der Täter den Uhrenmacher in ein Gespräch und verdeckte eine ausgelegte Uhr mit einem mitgebrachten Karton, um Verwirrung zu stiften. Nachdem die mitgebrachte Uhr des Unbekannten offensichtlich nicht mehr zu reparieren war, hat der Mann den Verkaufsraum wieder verlassen.



Durch die Ablenkung gelang es dem Täter eine hochwertige Uhr samt Transportkästchen von dem Verkaufstresen zu entwenden, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete.



Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 185 cm große und schlank

Etwa 30 Jahre alt

Sprach Englisch

Trug eine braune Brille

Bekleidet mit einer dunkelblauen Outdoorjacke

Trug eine Rolex "Sea-Dweller" am Arm

Hatte einen Karton in der Größe DIN A1 in der Hand

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat nach Bekanntwerden des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen,



Wer Hinweise zur Fluchtrichtung des Mannes, einem möglichen Fluchtfahrzeug oder weiteren Tatbeteiligten geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Kontrollen auf der A3 - Zwei Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss - Betäubungsmittel aufgefunden

WEIBERSBRUNN UND BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Montags haben Streifen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach bei gleich zwei Verkehrskontrollen den richtigen Riecher bewiesen. Die beiden angehaltenen Fahrer standen jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In einem Pkw wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

Gegen 06:30 Uhr stoppte eine Streife einen 27-Jährigen an der Rastanlage Spessart in Fahrtrichtung Nürnberg. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutentnahme sowie die Zahlung einer Sicherheitsleistung waren die Folge.

Ein 29-Jähriger geriet am Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, am Parkplatz Röthenwald ins Visier der Verkehrspolizei. Auch bei ihm ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Nach einem positiven Vortest musste der Mann ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In seinem Fahrzeug wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Aschaffstraße ein geparkter roter VW im Bereich der linken Fahrzeugseite angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg a. Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr, wurde einer 64-Jährigen ihre Handtasche aus dem Pkw entwendet. Das mutmaßlich unverschlossene Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf dem LIDL-Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.