MEMMINGEN. Die Polizei Memmingen lädt am Samstag, den 12.08.2023, von 9 bis 14 Uhr am Weinmarkt (beim Freiheitsbrunnen) in Memmingen Bürgerinnen und Bürger auf eine Tasse Kaffee ein.

Unser Ziel ist es, den persönlichen Kontakt zwischen Bevölkerung und Polizei zu stärken und dadurch ein sicheres und vertrauensvolles Miteinander zu fördern. Wir laden daher alle Bürgerinnen und Bürger ein, bei einer kostenlosen Tasse Kaffee mit Beamtinnen und Beamten der Polizei Memmingen in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Gerne beraten wir unsere Gäste im Rahmen dieser Veranstaltung auch zu Themen rund ums Radfahren und wie sie sicher mit dem Pedelec unterwegs sein können. Genauso klären wir über verschiedene Betrugsmaschen, darunter die Phänomene des Enkeltrickbetrugs und der Schockanrufe auf, und halten zu den unterschiedlichsten Präventionsthemen Info-Materialien für Sie zur Mitnahme bereit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihre Polizei Memmingen. (PI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).