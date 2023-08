MÄHRING, LKR. TIRSCHENREUTH. Am 4. August 2023 stellte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Waldsassen bei einer Fahrzeugkontrolle große Mengen an Betäubungsmittel und Waffen sicher. Das Amtsgericht Weiden i.d.OPf. erließ gegen den Fahrer einen Haftbefehl.

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung in Mähring einen 56-jährigen Autofahrer und seine 51-jährige Beifahrerin. Hierbei stellten die Polizeibeamten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest und führten deshalb vor Ort einen Drogentest durch, der ihre Annahmen bestätigte. Bei der Durchsuchung des Autos konnte eine geringe Menge Crystal und über 200 Gramm Marihuana sowie verschiedene gefährliche Gegenstände, darunter ein Messer, aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel und Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. tags darauf einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i. d. OPf. vorgeführt. Dieser erließ gegen den 56-Jährigen einen Haftbefehl. Der Mann wurde durch die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die 51-jährige Beifahrerin, eine Samoanerin, reiste ohne Reisepass in das Bundesgebiet ein, und muss sich deshalb wegen eines Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie wurde nach Durchführung verschiedener polizeilicher Maßnahmen zur Klärung ihrer Identität und ihres Aufenthaltsstatus wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. übernahm die weiteren Ermittlungen. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Verstöße nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz.