REGENSBURG. Am 5. August 2023 kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Keilberger Hauptstraße in Regensburg. Zwei bislang unbekannte Männer wurden in Tatortnähe gesehen und konnten flüchten. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Gegen 18:15 Uhr legten bislang Unbekannte einen Brand in der linken Haushälfte eines leerstehenden Gebäudes im Regensburger Stadtteil Keilberg. Aufgrund der schnellen Alarmierung gelang es der Feuerwehr den Brand schnell zu löschen. Unmittelbar vor der Tat konnte eine Anwohnerin zwei junge Männer beobachten, die sich auf dem Grundstück des betroffenen Gebäudes aufhielten und möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Aufgrund des jungen Aussehens der beiden Männer könnte es sich ggf. auch um Jugendliche handeln. Sie sollen beide schlanker Statur sein.

Das Regensburger Kriminalpolizei übernahm die Sachbearbeitung in diesem Fall und geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Spuren am Brandort wurden gesichert. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.