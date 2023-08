REGENSBURG. Am Freitag, den 4. August 2023, betrat ein bislang unbekannter Täter das Zelt von zwei Campern und entwendete mehrere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Kurz nach 02:00 Uhr schlich sich ein bislang unbekannter Mann in das Zelt von zwei Campern. Das Zelt befand sich auf dem Campingplatz am Weinweg in Regensburg. Der Täter konnte zunächst unbemerkt mehrere Wertgegenstände, unter anderem zwei Mobiltelefone, an sich nehmen. Die beiden Camper befanden sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schlafend im Zelt. Als sie bemerkten, dass jemand in ihrem Zelt war, versuchten sie den unbekannten Täter zu stellen. Der unbekannte Zelteinbrecher wehrte sich aber und konnte letztendlich mit einer Beute im niedrigen vierstelligen Betrag fliehen. Die beiden Camper blieben unverletzt.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,80 Meter groß

dunkle, kurze Haare

kräftigere Statur

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jede Beobachtung kann hier von Bedeutung sein!