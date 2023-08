SINZING, LKR. REGENSBURG. Am Freitag, den 4. August 2023, kam es zu einem gewaltsamen Angriff auf eine 27-jährige Frau. Ein 23-jähriger Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen versuchten Totschlags aufgenommen.

Gegen 16.15 Uhr attackierte ein 23-jähriger Syrer eine 27-jährige Syrerin auf dem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt Am Reitfeld in Sinzing mit Faustschlägen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der mutmaßliche Täter die Frau an den Haaren gezogen und den Kopf der Frau mehrfach gegen die Teerdecke gestoßen haben. Hintergrund des körperlichen Angriffs war vermutlich ein Beziehungsstreit. Der Tatverdächtige konnte schließlich von einem pensionierten Polizeibeamten bis zum Eintreffen der Nittendorfer Streifenbesatzung festgehalten werden. Die attackierte Frau wurde schwer verletzt und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat umgehend die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg aufgenommen. Der tatverdächtige Mann wurde am 5. August 2023 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.