MAISACH, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK; Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Pkw in Maisach gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Samstag (05.08.2023) wurde in der Bräuhausstraße in Maisach von bislang unbekannten Tätern ein blauer Kombi der Marke BMW, Modell 540i, mit Fürstenfeldbrucker Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Stellplatz eines Reihenhauses im Freien abgestellt und mit einem Keyless Komfortsystem ausgestattet.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen gibt die Kriminalpolizei folgende Tipps: