COBURG. Am späten Samstagabend gerieten zwei Personengruppen nahe dem Coburger Volksfest „Vogelschießen“ in Streit. Der Konflikt mündete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen Verletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 23 Uhr stießen zwei Besuchergruppen à vier und sechs Personen auf dem Anger-Parkplatz in der Schützenstraße in Coburg aufeinander. Die männlichen Gruppenmitglieder begannen zu streiten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Konflikt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die schließlich von Kräften der Security beendet wurde. Bei Eintreffen der alarmierten Streifen hatten sich bereits fünf Beteiligte vom Ort des Geschehens entfernt. Die verbliebenen fünf Anwesenden klagten über Schmerzen, verzichteten aber zunächst auf eine ärztliche Behandlung.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.